الجبير يستقبل السفير الأمريكي المعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في مكتبه بجدة أمس، السفير الأمريكي المعين لدى السعودية جون أبي زيد والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور.



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