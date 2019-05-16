خادم الحرمين يستقبل رئيسة المجلس الوطني الإماراتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات الدكتورة أمل القبيسي يرافقها عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.