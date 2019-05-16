العمل: نظام الإقامة المميزة يحمي مهن السعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل، أن نظام الإقامة المميزة يحمي مهن السعوديين ولن يسمح بمزاحمة السعوديين والسعوديات على الفرص الوظيفية، مبينا أن النظام ستكون له عوائد للمملكة، من بينها تعزيز التنافسية وجذب المستثمرين، والحد من التستر التجاري.

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وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة في تصريح لقناة «العربية» أن نظام الإقامة المميزة سوف تنعكس آثاره الإيجابية على نشاطات اقتصادية عدة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات.

ولفت إلى أن نظام الإقامة المميزة يواكب جهود الحكومة في القضاء على التستر التجاري الذي أفقد السعوديين الكثير من فرص العمل، كما سيسهم النظام في تعزيز بيئة سوق العمل وجاذبيته، ورفع تنافسيته، ودخول منشآت جديدة إلى السوق، مما يزيد من حجم الوظائف للمواطنين والمواطنات.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في قرارات التوطين وقرارات قصر العمل في عدد من المهن والأنشطة والقطاعات على السعوديين والسعوديات، كما أن الوزارة مستمرة في برامج الشراكات الاستراتيجية التي انتهجتها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين وتوظيف المواطنين والمواطنات في مختلف المهن والتخصصات.