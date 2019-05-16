، "السعودية للكهرباء" تستبدل محول مونسية الرياض و3 مصهرات جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، التزامها بتقديم خدمة كهربائية موثوقة، وفقًا لأعلى معايير السلامة، ونوهت بحرصها على تطبيق معايير الشفافية خلال تعاملاتها مع المشتركين في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال رد الشركة على ما نشرته الخليج 365 الإلكترونية، يوم الأربعاء بتاريخ 9 / 9 /1440هـ، الموافق 14 /5 /2019م، بعنوان: "سكان "مونسية الرياض" يشكون انقطاع الكهرباء وانفجار المحولات"، مشيرًا إلى أنه تم مباشرة الموقع من قِبل المختصين فور تلقي البلاغات مباشرة، وتم فحص الخط الهوائي بالكامل، واتضح وجود محول هوائي

متعطل، وتم طلب محول جديد واستبدال القديم به، وكذلك استبدال ثلاثة مصهرات هوائية في أماكن متفرقة على الخط الهوائي، علمًا بأن عدد المشتركين المتأثرين من المحول المتعطل لم يتجاوز 13 مشتركًا.

وأضافت أن "السعودية للكهرباء" تدرس إمكانية تحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية، وتؤكد حرصها دائمًا على تعزيز موثوقية الشبكة من خلال توفير أفضل المعدات والتجهيزات الكهربائية في كل المحطات والشبكات ومواقع العمل التابعة لها لتوفير أفضل خدمة لمشتركيها.