، "السعودية للكهرباء" تستبدل محول مونسية الرياض و3 مصهرات جديدة ،

- 1/2
- 2/2
أكدت الشركة السعودية للكهرباء، التزامها بتقديم خدمة كهربائية موثوقة، وفقًا لأعلى معايير السلامة، ونوهت بحرصها على تطبيق معايير الشفافية خلال تعاملاتها مع المشتركين في جميع مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال رد الشركة على ما نشرته الخليج 365 الإلكترونية، يوم الأربعاء بتاريخ 9 / 9 /1440هـ، الموافق 14 /5 /2019م، بعنوان: "سكان "مونسية الرياض" يشكون انقطاع الكهرباء وانفجار المحولات"، مشيرًا إلى أنه تم مباشرة الموقع من قِبل المختصين فور تلقي البلاغات مباشرة، وتم فحص الخط الهوائي بالكامل، واتضح وجود محول هوائي
متعطل، وتم طلب محول جديد واستبدال القديم به، وكذلك استبدال ثلاثة مصهرات هوائية في أماكن متفرقة على الخط الهوائي، علمًا بأن عدد المشتركين المتأثرين من المحول المتعطل لم يتجاوز 13 مشتركًا.
وأضافت أن "السعودية للكهرباء" تدرس إمكانية تحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية، وتؤكد حرصها دائمًا على تعزيز موثوقية الشبكة من خلال توفير أفضل المعدات والتجهيزات الكهربائية في كل المحطات والشبكات ومواقع العمل التابعة لها لتوفير أفضل خدمة لمشتركيها.
"السعودية للكهرباء" تستبدل محول مونسية الرياض و3 مصهرات جديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16
أكدت الشركة السعودية للكهرباء، التزامها بتقديم خدمة كهربائية موثوقة، وفقًا لأعلى معايير السلامة، ونوهت بحرصها على تطبيق معايير الشفافية خلال تعاملاتها مع المشتركين في جميع مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال رد الشركة على ما نشرته الخليج 365 الإلكترونية، يوم الأربعاء بتاريخ 9 / 9 /1440هـ، الموافق 14 /5 /2019م، بعنوان: "سكان "مونسية الرياض" يشكون انقطاع الكهرباء وانفجار المحولات"، مشيرًا إلى أنه تم مباشرة الموقع من قِبل المختصين فور تلقي البلاغات مباشرة، وتم فحص الخط الهوائي بالكامل، واتضح وجود محول هوائي
متعطل، وتم طلب محول جديد واستبدال القديم به، وكذلك استبدال ثلاثة مصهرات هوائية في أماكن متفرقة على الخط الهوائي، علمًا بأن عدد المشتركين المتأثرين من المحول المتعطل لم يتجاوز 13 مشتركًا.
وأضافت أن "السعودية للكهرباء" تدرس إمكانية تحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية، وتؤكد حرصها دائمًا على تعزيز موثوقية الشبكة من خلال توفير أفضل المعدات والتجهيزات الكهربائية في كل المحطات والشبكات ومواقع العمل التابعة لها لتوفير أفضل خدمة لمشتركيها.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
02:33 AM
أكدت حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة
أكدت الشركة السعودية للكهرباء، التزامها بتقديم خدمة كهربائية موثوقة، وفقًا لأعلى معايير السلامة، ونوهت بحرصها على تطبيق معايير الشفافية خلال تعاملاتها مع المشتركين في جميع مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال رد الشركة على ما نشرته الخليج 365 الإلكترونية، يوم الأربعاء بتاريخ 9 / 9 /1440هـ، الموافق 14 /5 /2019م، بعنوان: "سكان "مونسية الرياض" يشكون انقطاع الكهرباء وانفجار المحولات"، مشيرًا إلى أنه تم مباشرة الموقع من قِبل المختصين فور تلقي البلاغات مباشرة، وتم فحص الخط الهوائي بالكامل، واتضح وجود محول هوائي
متعطل، وتم طلب محول جديد واستبدال القديم به، وكذلك استبدال ثلاثة مصهرات هوائية في أماكن متفرقة على الخط الهوائي، علمًا بأن عدد المشتركين المتأثرين من المحول المتعطل لم يتجاوز 13 مشتركًا.
وأضافت أن "السعودية للكهرباء" تدرس إمكانية تحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية، وتؤكد حرصها دائمًا على تعزيز موثوقية الشبكة من خلال توفير أفضل المعدات والتجهيزات الكهربائية في كل المحطات والشبكات ومواقع العمل التابعة لها لتوفير أفضل خدمة لمشتركيها.
، "السعودية للكهرباء" تستبدل محول مونسية الرياض و3 مصهرات جديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السعودية للكهرباء" تستبدل محول مونسية الرياض و3 مصهرات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.