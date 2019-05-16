، عارضة جازان ..عمالة مخالفة تحول سكنها لمطعم لتجهيز أطعمة بنكهة الحشرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - البلدية دهمت المسكن وصادرت كميات من اللحوم والأجبان والخضراوات الفاسدة

حولت عمالة وافدة مخالفة مقر سكنهم بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان لمطعم لتجهيز وإعداد الأطعمة الرمضانية مستغلة بذلك الإقبال الكبير على الشراء في الشهر الفضيل، حيث أسفرت جولات تفتيشية ومداهمات نفذتها بلدية المحافظة في ضبط كميات من اللحوم والأجبان والخضراوات غير الصالحة للاستخدام الآدمي كانت تحضر لبيعها وإغلاق عددٍ من المحال وفرض غرامات مالية عليها.

وتفصيلاً قالت البلدية استمرارًا للحملة الرقابية قامت فرق الرقابة الصحية التابعة لبلدية محافظة العارضة بمداهمة مساكن عمالة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية واللوائح البلدية أعدت لتحضير الأطعمة الرمضانية، موضحة أنه قد تم مصادرة المواد الغذائية من الموقع وأدوات غير صالحة للاستخدام وإتلافها، مبينة بلغت كميتها ٥٦٢ كيلوجرامًا من اللحوم والأجبان والخضراوات وبعض الأدوات المستخدمة لتحضير وتجهيز الأطعمة، لافتة إلى أنه قد تم إغلاق عددٍ من المحال وتدوين الغرامات المالية بحق المخالفين وإلزامهم بمراجعة البلدية لاتخاذ اللازم حيالهم.

‏‫يأتي ذلك بمتابعة وتوجيه مباشر من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي الذي شدد على أهمية الحفاظ على الصحة العامة وضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.