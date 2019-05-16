، أمير حائل يتبرع بـ 100 ألف ريال لنادي الاحتياجات الخاصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خالد السليمي-الخليج 365-حائل: تبرع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمبلغ مائة ألف ريال لدعم نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة حائل، للقيام بمناشطه المختلفة.

أعلن ذلك نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ، بعد رعايته للحفل الختامي لأنشطة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة حائل لعام 1440 هـ.

واستعرض رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة حائل عبدالسلام العامر،الإنجازات الفردية والجماعية التي حققها لاعبو النادي داخل الوطن وخارجه، من خلال مشاركة اللاعبين في منتخبات المملكة، وتحقيق ميداليات ومراكز متقدمة.

كما استعرض أهم التحديات التي تواجه النادي والتي يأتي في أولويتها إيجاد مقر للنادي.

وفي نهاية الحفل، شكر سمو نائب أمير حائل الجميع على هذه الجهود، والإنجازات الرياضية على مستوى المنتخبات، التي انعكست على تميز نادي حائل ولاعبيه، مؤكدًا أن أعضاء النادي هم أصحاب الهمم العالية والمحفزون دومًا على التحليق في سماء الإبداع في مختلف المجالات.