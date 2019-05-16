، مساء اليوم يتحدد البطل  .. (اللقب الاستثنائي ) بين النصر والهلال ،

محمد بن مسعود - الدمام - الليلة يسدل الستار على منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يُسدل الستار اليوم الخميس وفي توقيت واحد وهو 10:30 مساءً على منافسات الدوري الاستثنائي ( دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم) في ختام الجولة 30 الأخيرة، حيث يتحدد بطل الدوري سواءً النصر ( الأقرب) أو الهلال (حامل اللقب)، والأخير ينتظر هدية من الباطن ( الهابط رسميًا لدوري الدرجة الأولى ) في حال هزم النصر أو تعادل معه على أن يكسب الهلال نظيره الشباب.



ويملك النصر الذي يسعى إلى لقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه 67 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال، وبالتالي يحتاج إلى الفوز على الباطن دون النظر لنتيجة الهلال والشباب التي تُقام في التوقيت نفسه.



أما الهلال الذي توج باللقب 15 مرة، عليه الفوز على الشباب وانتظار ما تنتهي إليه نتيجة النصر بالتعادل أو الخسارة لكي يحقق اللقب للمرة الثالثة.



ويلعب التعاون مع نظيره الفيصلي، ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 53 نقطة، أما الفيصلي السادس برصيد 43 نقطة.



وفي مباريات تحديد الهبوط يدخل فريقا القادسية والحزم مباراة صعبة عنوانها ( أكون أو لا أكون)، حيث الفوز بفارق هدفين للقادسية يتفادى بها خطر الهبوط المباشر وربما ضمان البقاء رسميًا دون الحاجة إلى خوض مباراة الملحق، كما يحتاج القادسية الرابع عشر برصيد 27 نقطة إلى الفوز مع خسارة الفيحاء ليضمن البقاء أو خوض الملحق في حال فوز الأخير أو تعادله أمام الوحدة، بينما يحتاج الحزم فقط إلى الفوز ليعلن البقاء موسمًا آخر أو التعادل لخوض مباراتي الملحق في حالة فوز الفيحاء.



ويسعى الفيحاء الذي يستقبل الوحدة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وكسب النقاط الثلاث، حيث يحتل الفيحاء المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة وعينه على العلامة الكاملة التي ستبعده عن الهبوط المباشر ومن ثم انتظار نتيجة مباراة القادسية والحزم، وفي حالة فوز الأول أو تعادله يضمن الفيحاء البقاء، وفي حالة فوز الثاني سيخوض ملحقًا أمام رابع دوري الدرجة الأولى، أما الوحدة السابع برصيد 42 نقطة فيهدف إلى تحسين مركزه والتقدم للمرتبة السادسة.



وفي لقاء آخر يلعب الفتح ( الثامن - 35 نقطة) أمام الرائد ( التاسع )، وفوزه يعني تقدمه للمركز الثامن.

ويحل الاتحاد( المنتفض) العاشر برصيد 34 نقطة ضيفًا على أحد الأخير برصيد 18 نقطة الذي هبط من الدوري، ويسعى الاتحاد إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي وهو نجح في تجاوز مرحلة الخطر وضمن بقاءه بعد معاناة لفترة طويلة في المركز الأخير.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يستضيف الأهلي نظيره الاتفاق، ويسعى الأهلي للفوز على أمل تعثر الشباب والتعاون ما يتيح له فرصة التأهل للعب في دوري أبطال آسيا.

