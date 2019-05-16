، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.. عموري يشارك في تدريبات الهلال ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى فريق الهلال الأول لكرة القم مساء الأربعاء تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة الشباب مساء اليوم الخميس، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
طبق شاموسكا عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء الشباب، وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجـلـس إدارة الـنـادي المهندس عبدالله الجربوع.
ركز مدير الجهاز الفني بريكليس شاموسكا في مران أمس على الجوانب الفنية، حيث بدأ اللاعبون مرانهم بتطبيق عددٍ من التدريبات الفنية، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.
وشارك عمر عبدالرحمن في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.
يُذكر أن تذاكر اللقاء حددت بـ30 ريالاً للموحدة أفراد وعوائل، و50 ريالاً موحدة الواجهة F-D)) ، 75 موحدة الواجهة (E) ، فيما حدد سعر بطاقة المنصة للعوائل بـ300 ريال مقابل 500 ريال للمنصة أفراد، أما منصة بلاتيني فقد وصل سعر التذكرة إلى 1200 ريال.
بعد غياب طويل بسبب الإصابة.. عموري يشارك في تدريبات الهلالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16
أنهى فريق الهلال الأول لكرة القم مساء الأربعاء تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة الشباب مساء اليوم الخميس، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
طبق شاموسكا عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء الشباب، وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجـلـس إدارة الـنـادي المهندس عبدالله الجربوع.
ركز مدير الجهاز الفني بريكليس شاموسكا في مران أمس على الجوانب الفنية، حيث بدأ اللاعبون مرانهم بتطبيق عددٍ من التدريبات الفنية، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.
وشارك عمر عبدالرحمن في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.
يُذكر أن تذاكر اللقاء حددت بـ30 ريالاً للموحدة أفراد وعوائل، و50 ريالاً موحدة الواجهة F-D)) ، 75 موحدة الواجهة (E) ، فيما حدد سعر بطاقة المنصة للعوائل بـ300 ريال مقابل 500 ريال للمنصة أفراد، أما منصة بلاتيني فقد وصل سعر التذكرة إلى 1200 ريال.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
02:03 AM
أنهى فريق الهلال الأول لكرة القم مساء الأربعاء تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة الشباب مساء اليوم الخميس، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
طبق شاموسكا عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء الشباب، وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجـلـس إدارة الـنـادي المهندس عبدالله الجربوع.
ركز مدير الجهاز الفني بريكليس شاموسكا في مران أمس على الجوانب الفنية، حيث بدأ اللاعبون مرانهم بتطبيق عددٍ من التدريبات الفنية، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.
وشارك عمر عبدالرحمن في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.
يُذكر أن تذاكر اللقاء حددت بـ30 ريالاً للموحدة أفراد وعوائل، و50 ريالاً موحدة الواجهة F-D)) ، 75 موحدة الواجهة (E) ، فيما حدد سعر بطاقة المنصة للعوائل بـ300 ريال مقابل 500 ريال للمنصة أفراد، أما منصة بلاتيني فقد وصل سعر التذكرة إلى 1200 ريال.
، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.. عموري يشارك في تدريبات الهلال ،
المصدر : الخليج 365
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