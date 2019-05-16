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أقامت قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة مائدة إفطار صائم صدقة عن شهداء الواجب بالقطاع لزوار المسجد النبوي في هذا الشهر الفضيل، وذلك بتوجيه من سعادة قائد قوات أمن المنشآت اللواء حامد بن رابع الطويرقي، ومتابعة من سعادة قائد منطقة المدينة المنورة العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل.
وتأتي تلك المبادرة من منسوبي قوات أمن المنشآت شكرًا وعرفانًا لمن ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وحماية مقدراته، وتقديرًا لتضحيات شهداء الواجب التي ستظل على الدوام محل تقدير جميع أبناء هذا الوطن.
"أمن المنشآت" تقيم مائدة إفطار صدقة عن شهداء الواجب بالحرم المدنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16
أقامت قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة مائدة إفطار صائم صدقة عن شهداء الواجب بالقطاع لزوار المسجد النبوي في هذا الشهر الفضيل، وذلك بتوجيه من سعادة قائد قوات أمن المنشآت اللواء حامد بن رابع الطويرقي، ومتابعة من سعادة قائد منطقة المدينة المنورة العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل.
وتأتي تلك المبادرة من منسوبي قوات أمن المنشآت شكرًا وعرفانًا لمن ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وحماية مقدراته، وتقديرًا لتضحيات شهداء الواجب التي ستظل على الدوام محل تقدير جميع أبناء هذا الوطن.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
02:04 AM
تقديرًا لتضحياتهم التي ستظل محل تقدير جميع أبناء هذا الوطن
أقامت قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة مائدة إفطار صائم صدقة عن شهداء الواجب بالقطاع لزوار المسجد النبوي في هذا الشهر الفضيل، وذلك بتوجيه من سعادة قائد قوات أمن المنشآت اللواء حامد بن رابع الطويرقي، ومتابعة من سعادة قائد منطقة المدينة المنورة العميد يوسف بن عبدالعزيز الدايل.
وتأتي تلك المبادرة من منسوبي قوات أمن المنشآت شكرًا وعرفانًا لمن ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وحماية مقدراته، وتقديرًا لتضحيات شهداء الواجب التي ستظل على الدوام محل تقدير جميع أبناء هذا الوطن.
، "أمن المنشآت" تقيم مائدة إفطار صدقة عن شهداء الواجب بالحرم المدني ،
المصدر : الخليج 365
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