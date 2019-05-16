، "السعودية للكهرباء": انقطاعات رضوان بسبب الرياح والأمطار التي شهدتها المنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها بتقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية وفقًا لأعلى معايير السلامة، وشددت على حرصها على تطبيق معايير الشفافية خلال تعاملاتها مع المشتركين في جميع مناطق السعودية.

جاء ذلك خلال رد الشركة على ما تم نشره في صحيفة الخليج 365 الإلكترونية يوم الأربعاء بتاريخ 10/ 9/ 1440هـ، الموافق 15/ 5/ 2019م، بعنوان (مسلسل انقطاع التيار بظهيرة رمضان مستمر.. "كهرباء رضوان" بلا حل). وأشارت الشركة إلى أنه حدثت بعض الانقطاعات المحدودة، وعلى الفور توجهت فِرق الطوارئ بالشركة، وتم التعامل مع جميع الانقطاعات، وتحديد أسبابها، ومعالجتها على الفور.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن أغلب هذه الانقطاعات خارجة عن الإرادة؛ وذلك بسبب الظروف الجوية المتمثلة في الرياح والأمطار، التي تمرُّ بها المنطقة خلال هذه الفترة.

وأشارت الشركة إلى أنه خلال عمليات الصيانة لوحظ رمي أسلاك على الشبكة من قِبل بعض العابثين؛ وهو ما تسبب في حدوث انقطاع الخدمة. مشددة على جميع مشتركيها بالحفاظ على الممتلكات العامة في المنطقة، وعدم العبث بخطوط الشبكة الهوائية في المنطقة.

وتجدد الشركة التشديد على حرصها دائمًا على تعزيز موثوقية الشبكة من خلال توفير أفضل المعدات والتجهيزات الكهربائية في المحطات والشبكات ومواقع العمل كافة التابعة لها؛ وذلك لتوفير أفضل خدمة لمشتركيها.