، "السعودية للكهرباء": انقطاعات رضوان بسبب الرياح والأمطار التي شهدتها المنطقة ،

- 1/2
- 2/2
أكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها بتقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية وفقًا لأعلى معايير السلامة، وشددت على حرصها على تطبيق معايير الشفافية خلال تعاملاتها مع المشتركين في جميع مناطق السعودية.
جاء ذلك خلال رد الشركة على ما تم نشره في صحيفة الخليج 365 الإلكترونية يوم الأربعاء بتاريخ 10/ 9/ 1440هـ، الموافق 15/ 5/ 2019م، بعنوان (مسلسل انقطاع التيار بظهيرة رمضان مستمر.. "كهرباء رضوان" بلا حل). وأشارت الشركة إلى أنه حدثت بعض الانقطاعات المحدودة، وعلى الفور توجهت فِرق الطوارئ بالشركة، وتم التعامل مع جميع الانقطاعات، وتحديد أسبابها، ومعالجتها على الفور.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن أغلب هذه الانقطاعات خارجة عن الإرادة؛ وذلك بسبب الظروف الجوية المتمثلة في الرياح والأمطار، التي تمرُّ بها المنطقة خلال هذه الفترة.
وأشارت الشركة إلى أنه خلال عمليات الصيانة لوحظ رمي أسلاك على الشبكة من قِبل بعض العابثين؛ وهو ما تسبب في حدوث انقطاع الخدمة. مشددة على جميع مشتركيها بالحفاظ على الممتلكات العامة في المنطقة، وعدم العبث بخطوط الشبكة الهوائية في المنطقة.
وتجدد الشركة التشديد على حرصها دائمًا على تعزيز موثوقية الشبكة من خلال توفير أفضل المعدات والتجهيزات الكهربائية في المحطات والشبكات ومواقع العمل كافة التابعة لها؛ وذلك لتوفير أفضل خدمة لمشتركيها.
"السعودية للكهرباء": انقطاعات رضوان بسبب الرياح والأمطار التي شهدتها المنطقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16
أكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها بتقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية وفقًا لأعلى معايير السلامة، وشددت على حرصها على تطبيق معايير الشفافية خلال تعاملاتها مع المشتركين في جميع مناطق السعودية.
جاء ذلك خلال رد الشركة على ما تم نشره في صحيفة الخليج 365 الإلكترونية يوم الأربعاء بتاريخ 10/ 9/ 1440هـ، الموافق 15/ 5/ 2019م، بعنوان (مسلسل انقطاع التيار بظهيرة رمضان مستمر.. "كهرباء رضوان" بلا حل). وأشارت الشركة إلى أنه حدثت بعض الانقطاعات المحدودة، وعلى الفور توجهت فِرق الطوارئ بالشركة، وتم التعامل مع جميع الانقطاعات، وتحديد أسبابها، ومعالجتها على الفور.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن أغلب هذه الانقطاعات خارجة عن الإرادة؛ وذلك بسبب الظروف الجوية المتمثلة في الرياح والأمطار، التي تمرُّ بها المنطقة خلال هذه الفترة.
وأشارت الشركة إلى أنه خلال عمليات الصيانة لوحظ رمي أسلاك على الشبكة من قِبل بعض العابثين؛ وهو ما تسبب في حدوث انقطاع الخدمة. مشددة على جميع مشتركيها بالحفاظ على الممتلكات العامة في المنطقة، وعدم العبث بخطوط الشبكة الهوائية في المنطقة.
وتجدد الشركة التشديد على حرصها دائمًا على تعزيز موثوقية الشبكة من خلال توفير أفضل المعدات والتجهيزات الكهربائية في المحطات والشبكات ومواقع العمل كافة التابعة لها؛ وذلك لتوفير أفضل خدمة لمشتركيها.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
02:03 AM
أكدت حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة
أكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها بتقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية وفقًا لأعلى معايير السلامة، وشددت على حرصها على تطبيق معايير الشفافية خلال تعاملاتها مع المشتركين في جميع مناطق السعودية.
جاء ذلك خلال رد الشركة على ما تم نشره في صحيفة الخليج 365 الإلكترونية يوم الأربعاء بتاريخ 10/ 9/ 1440هـ، الموافق 15/ 5/ 2019م، بعنوان (مسلسل انقطاع التيار بظهيرة رمضان مستمر.. "كهرباء رضوان" بلا حل). وأشارت الشركة إلى أنه حدثت بعض الانقطاعات المحدودة، وعلى الفور توجهت فِرق الطوارئ بالشركة، وتم التعامل مع جميع الانقطاعات، وتحديد أسبابها، ومعالجتها على الفور.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن أغلب هذه الانقطاعات خارجة عن الإرادة؛ وذلك بسبب الظروف الجوية المتمثلة في الرياح والأمطار، التي تمرُّ بها المنطقة خلال هذه الفترة.
وأشارت الشركة إلى أنه خلال عمليات الصيانة لوحظ رمي أسلاك على الشبكة من قِبل بعض العابثين؛ وهو ما تسبب في حدوث انقطاع الخدمة. مشددة على جميع مشتركيها بالحفاظ على الممتلكات العامة في المنطقة، وعدم العبث بخطوط الشبكة الهوائية في المنطقة.
وتجدد الشركة التشديد على حرصها دائمًا على تعزيز موثوقية الشبكة من خلال توفير أفضل المعدات والتجهيزات الكهربائية في المحطات والشبكات ومواقع العمل كافة التابعة لها؛ وذلك لتوفير أفضل خدمة لمشتركيها.
، "السعودية للكهرباء": انقطاعات رضوان بسبب الرياح والأمطار التي شهدتها المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السعودية للكهرباء": انقطاعات رضوان بسبب الرياح والأمطار التي شهدتها المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.