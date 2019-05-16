"القطاع الحكومي" على موعد مع بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.. غدًا الرئيسية

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“القطاع الحكومي” على موعد مع بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.. غدًا

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