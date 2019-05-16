أغلقت إدارة الرقابة الميدانية بفرع وزارة التجارة والاستثمار في محافظة الطائف بالتعاون مع الشرطة محطة وقود مخالفة. وجاء ضبط المحطة خلال جولة ميدانية، حيث وُجد أنها لا تحمل تراخيص وسجلات نظامية، إضافة إلى تلاعب العمالة المشغلة لها بعدادات الوقود. وتعمل إدارة الرقابة على تطبيق الإجراءات النظامية بحق مشغلي المحطة المخالفة بعد توثيق المخالفات ورصدها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إغلاق محطة وقود تعمل دون تراخيص ويتلاعب عمالها بالعدادات في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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