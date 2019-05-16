حقيقة وفاة سلطان بن فهد في إحدى مشافي السعودية - من هو؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، نبأ وفاة سلطان بن فهد؛ إثر أزمة صحية مفاجئة، لكن سرعان ما نفت مصادر مقربة صحة هذا الخبر، مؤكدة انه مجرد شائعة.

الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز آل سعود ولد في الرياض عام 1951 م وهو الأبن الرابع للملك فهد بن عبد العزيز من الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد آل سعود.

وهو من خريجي أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية البريطانية. تدرج في العمل العسكري حتى وصل إلى رتبة عقيد ثم انتقل للمجال الرياضي مع مطلع التسعينات الميلادية.

تم تعيينه رئيسا عاما لرعاية الشباب بعد وفاة أخيه الأمير فيصل بن فهد. وفي الخامس عشر من يناير 2011 الحادي عشر من صفر 1432 صدر أمر ملكي يقضي بإعفاءه من منصبه بناء على طلبه وتعيين نائبه رئيساً للرئاسة العامة لرعاية الشباب (تغير مسماها لاحقا إلى الهيئة العامة للرياضة) بمرتبة وزير.