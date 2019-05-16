مشاهدة مسلسل العاصوف 2 الحلقة 10 العاشرة حصريًا بجودة HD

يحظى المسلسل السعودي "العاصوف 2" بمتابعة واسعة من الجمهور العربي، ويُعرضُ المسلسل حصريًا على قناة MBC4 ، وهو ضمن المسلسلات الخليجية التي تخوضُ غُمار المنافسة في السباق الرمضاني للعام 2019.

ونعرضُ لكم حصريًا مساء اليوم الأربعاء، الحلقة 10 العاشرة، من مسلسل "العاصوف 2"، بنسخته الثانية كاملةً بجودة عالية HD، بعد أن حاز على اهتمام الجمهور الخيلجي والعربي وسجّل نسبًا عالية من المشاهدة والمتابعة.

الحلقة 10 من مسلسل العاصوف هنـــا

ويحملُ النجم السعودي ناصر القصبي لواء البطولة في المسلسل، ويرافقه في البطولة نخبة من ألمع النجوم والفنانين في السعودية والخليج العربي، أبرزهم: ليلى السلمان وعبد اﻹله السناني وريم عبدالله وريماس منصور وفادي صبيح.

يشارُ إلى أنّ مسلسل العاصوف الجزء الثاني، تدور أحداثه في حقبة الثمانينات وما حملته بين طيّاتها من تحوّلاتٍ سياسية واقتصادية عصفت بالمنطقة في تلك الفترة الزمنية المليئة بالأحداث منذ بدايتها، ممثلة بالثورة في إيران والحرب العراقية – الإيرانية وتأثر المجتمع الخليجي بها وما رافقها من تغيّرات على المجتمع السعودي.