العاهل البحريني: نقف مع السعودية والإمارات في مواجهة الإرهاب والتخريب

قال إن أي محاولة لإثارة الفتنة ستواجه بكل حزم
قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمام المجلس الأعلى للدفاع إن أي محاولة لإثارة الفتن ستواجَه بكل بحزم.
وأكد ملك البحرين إدانته للأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات.
وكانت أربع سفن شحن تجارية قد تعرضت لعمليات تخريب قبالة سواحل إمارة الفجيرة، أول أمس، الاثنين.
وفي وقت سابق من أمس، الثلاثاء، أصدرت شركة «أرامكو» السعودية، بيانًا بشأن الهجوم، وقالت: «استجابت أرامكو السعودية لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب شرق غرب، إثر هجوم تخريبي بواسطة طائرات بدون طيار على محطتي الضخ رقم 8 و 9 (..) وبشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب؛ حيث تمت السيطرة على الحادث بعد أن خلّف أضرارًا محدودة في المحطة رقم 8».
وأضاف البيان: «تؤكد أرامكو السعودية عدم وقوع أي إصابات، وأن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث».
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