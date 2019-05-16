والد «مفقود العلا» يناشد مساعدته في العثور على ابنه

ناشد مواطن من محافظة العلا المسؤولين والأهالي مساعدته في البحث عن ابنه الذي فقد قبل يومين بعد مغادرته المنزل، دون أن يعرف أحد الطريق الذي سلكه.

وقال والد المفقود لـ«عاجل»، إن ابنه عبداللطيف غادر منزل أسرته يوم الإثنين الماضي، وحين تأخّر قام بالبحث عنه، ولكن لم يعثر عليه. مشيرًا إلى أنه يعاني من تخلّف عقلي بسيط، وكان أخر تواصل عبر هاتفه يُظهر موقعه على طريق الوجه، قبل أن يصبح الجوال مغلقًا حتى الآن.

وأضاف الوالد أنه تواصل مع الجهات الأمنية ولا يزال البحث جاريًّا عنه، مناشدًا الجميع مساعدته في عملية البحث عن ابنه.

وأهاب بمن يتوصل إلى ابنه أو لأي معلومة قد تدلّ على مكانه التواصل معه على رقم الجوال 0505323918 أو إبلاغ شرطة العلا أو أقرب مركز شرطة.