سفير المملكة بالمغرب يستقبل القائم بأعمال السفارة الإماراتية

الجانبان تبادلا وجهات النظر حول القضايا المشتركة

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، عبدالله بن سعد الغريري، اليوم الأربعاء، بمقر السفارة بالرباط، سعيد بن مهير الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية. وخلال اللقاء تبادل الجانبان، وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين.

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