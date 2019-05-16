سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق بالمملكة.. الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس غد الخميس، تكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة، تشمل: مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وأيضًا الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة حائل .

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول جنوبية شرقية ليلاً على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تتحول ليلاً شرقية الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، قد حذرت من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة، قولها: إنّ المنطقة ستشهد هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدّي إلى تدنّي في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة بدر الجنوب وحبونا، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.