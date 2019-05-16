14 ألف أسرة استفادت من «سكني» خلال شهر أبريل

كشف برنامج «سكني»، التابع لوزارة الإسكان، عن استفادة 14.728 أسرة من المسجّلين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج خلال شهر أبريل، بينهم 7088 أسرة سكنت منازلها.

وبذلك وصل إجمال الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة، منذ بداية العام الجاري إلى 54.965 أسرة في مختلف مناطق المملكة.

وأعلن «سكني»، اليوم الأربعاء، عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط: https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، والتي تتيح أيضًا تفاصيل الخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح شراء الوحدات الجاهزة من السوق والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، إضافة للخدمات الأخرى التي تتضمّن حجز الأراضي السكنية في المخططات، ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، ودعم المتقاعدين، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.

ويشكّل هذا العدد من المستفيدين امتدادًا لما أعلن عنه «سكني» مسبقًا، حيث استفاد من البرنامج خلال العام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة، وفي مارس الماضي استفادت 14.232 أسرة، بينما يتواصل إعلان مزيد من المستفيدين ضمن برنامج "سكني" بشكل شهري.

Advertisements

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن «سكني» يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشيًا مع برنامج الإسكان -أحد برنامج رؤية المملكة 2030- الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأشار السويلم، إلى تواصل أعمال البناء في 53 مشروعًا سكنيًّا بالشراكة مع المطورين العقاريين بمختلف مناطق المملكة، أسعارها مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، حيث تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، وذلك ضمن جهود «سكني»؛ لتوفير خيارات سكنية مناسبة.

وتابع: «سيتبعها مزيد من المشاريع في كل المناطق والتي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية». مشيرًا إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على كل التساؤلات (199090)، إلى جانب البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني".

وأفاد بأن الوزارة تحرص دومًا على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية والتي تساعدهم في تملّك المنزل المناسب لهم، منوّهًا إلى أن الشراكة الفاعلة مع مؤسّسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقلّ رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج "سكني"، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وأعلن «سكني»، مطلع العام الجاري عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها "سكني" عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملّك وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.