مرضى الباحة والجوف أقل استخداما للأشعة

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة الصحة أن إجمالي الفحوص المخبرية بمختلف أنواعها، التي أجريت في أقسام الأشعة بالمستشفيات والمختبرات المركزية والمراكز الصحية التابعة لها، بلغ خلال العام الماضي 1439 نحو 158.7 مليون فحص، بنسبة ارتفاع 3.8 % عن 1438، في حين كان مرضى الباحة والجوف هم الأقل استخداما للأشعة.

كشفت بيانات إحصائية صادرة من وزارة الصحة أن إجمالي الفحوص المخبرية بمختلف أنواعها الذي أجريت في أقسام الأشعة بالمستشفيات والمختبرات المركزية والمراكز الصحية التابعة لها بلغت خلال العام الماضي 1439، نحو 158 مليونا و773 ألفا و113 فحصا، بنسبة ارتفاع 3.8% عن عام 1438 الذي بلغ 152.823.467 فحصا، أي ما يعادل 448.5 ألف يومياً، منها 154.173.503 فحوص بالمستشفيات والمختبرات المركزية بنسبة 97.1%، وفي المراكز الصحية 4.599.610 فحوص بنسبة 2.9%.

7.1 ملايين مستفيد

أظهرت البيانات التي اطلعت عليها «دوت الخليج» أن إجمالي المرضى المستفيدين الذين أجريت لهم الفحوصات بلغ 7 ملايين و124 ألفا و833 مستفيدا خلال العام الماضي 1439 بارتفاع 3% مقارنة بعام 1438 الذي بلغ فيه عدد المرضى المستفيدين 6916016 مستفيدا، استحوذت منها المستشفيات والمختبرات المركزية على النسبة الأعلى بـ6.924.328 بنسبة 97.2%، فيما بلغ المستفيدون في المراكز الصحية 200.505 مستفيدين بنسبة 2.8%.

مكة تتصدر

أبانت الإحصائية أن «منطقة مكة المكرمة تصدرت باقي المناطق في عدد المرضى المراجعين والفحوص خلال العام الماضي بـ 1477236 مستفيدا و29824464 فحصا، تلتها منطقة الرياض بـ 1100709 مستفيدين و23214049 فحصا، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثاً بـ1071305 مستفيدين و26080302 فحص».

مستفيدو الأشعة والفحوص المخبرية

158,773,113 فحصا عام 1439

152,823,467 فحصا عام 1438

7,124,833 مستفيدا عام 1439

6,916,016 مستفيدا عام 1438

المستشفيات والمختبرات المركزية

مكة المكرمة

29824464 فحصا

1477236 مستفيدا

الرياض

23214049 فحصا

1100709 مستفيدين

المنطقة الشرقية

26080302 فحص

1071305 مستفيدين

المدينة المنورة

9946073 فحصا

541094 مستفيدا

القصيم

22539318 فحصا

590396 مستفيدا

عسير

7833085 فحصا

513562 مستفيدا

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تبوك

10759673 فحصا

221572 مستفيدا

حائل

4086506 فحوص

142104 مستفيدين

الحدود الشمالية

2792897 فحصا

172255 مستفيدا

جازان

7369539 فحصا

438847 مستفيدا

نجران

3436053 فحصا

297370 مستفيدا

الباحة

5509997 فحصا

265301 مستفيد

الجوف

5381157 فحصا

293082 مستفيدا

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154,173,503 فحوص

6,924,328 مستفيدا

المراكز الصحية

4,599,610 فحوص

200,505 مستفيدين

في مناطق المملكة عام 1439