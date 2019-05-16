مرضى الباحة والجوف أقل استخداما للأشعة

كشفت بيانات إحصائية صادرة من وزارة الصحة أن إجمالي الفحوص المخبرية بمختلف أنواعها الذي أجريت في أقسام الأشعة بالمستشفيات والمختبرات المركزية والمراكز الصحية التابعة لها بلغت خلال العام الماضي 1439، نحو 158 مليونا و773 ألفا و113 فحصا، بنسبة ارتفاع 3.8% عن عام 1438 الذي بلغ 152.823.467 فحصا، أي ما يعادل 448.5 ألف يومياً، منها 154.173.503 فحوص بالمستشفيات والمختبرات المركزية بنسبة 97.1%، وفي المراكز الصحية 4.599.610 فحوص بنسبة 2.9%.
7.1 ملايين مستفيد
أظهرت البيانات التي اطلعت عليها «دوت الخليج» أن إجمالي المرضى المستفيدين الذين أجريت لهم الفحوصات بلغ 7 ملايين و124 ألفا و833 مستفيدا خلال العام الماضي 1439 بارتفاع 3% مقارنة بعام 1438 الذي بلغ فيه عدد المرضى المستفيدين 6916016 مستفيدا، استحوذت منها المستشفيات والمختبرات المركزية على النسبة الأعلى بـ6.924.328 بنسبة 97.2%، فيما بلغ المستفيدون في المراكز الصحية 200.505 مستفيدين بنسبة 2.8%.
مكة تتصدر
أبانت الإحصائية أن «منطقة مكة المكرمة تصدرت باقي المناطق في عدد المرضى المراجعين والفحوص خلال العام الماضي بـ 1477236 مستفيدا و29824464 فحصا، تلتها منطقة الرياض بـ 1100709 مستفيدين و23214049 فحصا، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثاً بـ1071305 مستفيدين و26080302 فحص».
مستفيدو الأشعة والفحوص المخبرية
158,773,113 فحصا عام 1439
152,823,467 فحصا عام 1438
7,124,833 مستفيدا عام 1439
6,916,016 مستفيدا عام 1438
المستشفيات والمختبرات المركزية
مكة المكرمة
29824464 فحصا
1477236 مستفيدا
الرياض
23214049 فحصا
1100709 مستفيدين
المنطقة الشرقية
26080302 فحص
1071305 مستفيدين
المدينة المنورة
9946073 فحصا
541094 مستفيدا
القصيم
22539318 فحصا
590396 مستفيدا
عسير
7833085 فحصا
513562 مستفيدا
تبوك
10759673 فحصا
221572 مستفيدا
حائل
4086506 فحوص
142104 مستفيدين
الحدود الشمالية
2792897 فحصا
172255 مستفيدا
جازان
7369539 فحصا
438847 مستفيدا
نجران
3436053 فحصا
297370 مستفيدا
الباحة
5509997 فحصا
265301 مستفيد
الجوف
5381157 فحصا
293082 مستفيدا
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154,173,503 فحوص
6,924,328 مستفيدا
المراكز الصحية
4,599,610 فحوص
200,505 مستفيدين
في مناطق المملكة عام 1439
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