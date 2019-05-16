ربط الجمعيات الخيرية يلغي 20% من الازدواجية

مؤتمر برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية أمس (دوت الخليج)

كشف القائمون على برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية لـ«دوت الخليج» أن الربط الإلكتروني بين الجمعيات الخيرية يلغي ازدواجية المستفيدين بنسبة 20%ويرتب المستفيدين وفق الاستحقاق، مؤكدين أن هناك فائضا في زكاة الفطر في الدمام والخبر والجبيل، ويرتفع الاحتياج في حفر الباطن والنعيرية والأحساء، ويتم توزيع الفائض على المستفيدين لعدة أشهر وفق آلية معينة.

وقال المشرف العام على البرنامج سمير العفيصان خلال المؤتمر الصحفي لزكاة الفطر الموحد بمقر الجمعية بالدمام أمس، إن «33 جمعية خيرية بالشرقية بدأت باستقبال زكاة الفطر استعدادًا لبدء توزيعها في وقتها الشرعي على المستحقين عبر برنامج موحد بين الجمعيات».

وأضاف أن «التعاقد مع شركة متخصصة لنقل الزكاة أدى لتقليل تكلفة النقل وإيصالها في الوقت المحدد لإخراجها شرعاً»، مشيرا إلى أن البرنامج تغلب على الزحام الشديد التي كان يحدث سابقًا في مقرات الجمعيات بتوجيه المستفيدين للاستلام مباشرة من المورد.

وأوضح العفيصان أن «عدد الجمعيات المشاركة في البرنامج في تزايد، حيث كانت قبل عامين 25 جمعية، والعام الماضي وصلت إلى 29 جمعية، لتصل هذا العام إلى 33».