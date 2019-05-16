أمير عسير يدشن مسابقة رونق

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أهمية تكثيف العمل في مبادرات تحسين المشهد الحضاري في منطقة عسير، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستشمل جميع المحافظات وستقوم على تنفيذها أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها وستسهم في معالجة التشوه البصري وتعزيز الذائقة الفنية.

جاء ذلك خلال تدشينه مساء أول من أمس، مبادرة ومسابقة «رونق» لتجميل الحوائط الاستنادية، وذلك بمسرح حديقة «أبوخيال» في أبها.

من جهته، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن «رونق إحدى مبادرات تحسين المشهد الحضاري التي تبناها أمير منطقة عسير، وتهدف إلى تنفيذ أعمال فنية لتحسين الحوائط الاستنادية في جميع محافظات المنطقة من خلال مسابقة تطلق على مستوى المملكة والعالم العربي لاختيار أبرز التصاميم لأعمال فنية جدارية مميزة، تتناسب مع هوية المنطقة، تتيح الفرصة للزائر والمقيم للاطلاع على الاتجاهات والأساليب الفنية الحديثة».

يذكر أن مسابقة «رونق» موجهة لجميع فناني وفنانات المملكة والعالم العربي، وتستقبل صور الأعمال حتى 8/‏ 11/‏ 1440، وتعلن أسماء الفائزين وافتتاح المعرض المصاحب للمسابقة في 26/‏ 11/‏ 1440.