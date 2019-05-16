وظائف شاغرة بالتدريب التقني

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس، عن فتح القبول والتسجيل في الوظائف الإدارية بالمؤسسة عبر موقعها الإلكتروني لحملة شهادة الدبلوم بعد الثانوي، وحملة شهادة البكالوريوس في جميع مناطق المملكة عن طريق المسابقة.

وسيتم فتح قبول الطلبات اعتباراً من بداية دوام يوم الأحد الموافق 14 /9 /1440، وحتى نهاية دوام الخميس الموافق 18 /9 /1440 عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، حيث سيكون التقديم للمواطنين غير الموظفين.