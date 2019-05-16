1.7 مليون إصدار لمجمع طباعة المصحف في 2018

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (دوت الخليج)
1.4 مليون مصحف وتسجيل
أظهر التقرير الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن «إجمالي المصاحف والأجزاء باللغة العربية والتسجيلات الموزعة بلغ 1495074 نسخة بنسبة 83.3 % تصدرتها قارة آسيا بـ1,357,886 نسخة، فيما بلغت ترجمات معاني القرآن الكريم العام الماضي 299597 نسخة بـ16.7 %، تصدرتها كذلك قارة آسيا بـ243090 بنسبة 81.1 %.
إجمالي الإصدارات
1794671 عام 2018
4773353 عام 2017
1495074
المصاحف والأجزاء»باللغة العربية«والتسجيلات
299597
ترجمات معاني القرآن الكريم
آسيا
1,600,976 نسخة
1,357,886
243090
أستراليا
7150
5400
1750
إفريقيا
112040
85400
26640
أميركا الجنوبية
5950
3500
2450
أميركا الشمالية
500
500
0
أوروبا
68055
42388
25667
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