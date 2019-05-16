1.7 مليون إصدار لمجمع طباعة المصحف في 2018

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (دوت الخليج)

بلغ إجمالي إصدارات مجمع الملك فهد بن عبدالعزيز لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، خلال العام الماضي 2018، نحو مليون و794 ألفا و671 نسخة من المصاحف والأجزاء باللغة العربية والتسجيلات وترجمات معاني القرآن الكريم، منخفضا بنسبة 62.5 % مقارنة بـ2017 الذي تم فيه توزيع 4773353 نسخة.

1.4 مليون مصحف وتسجيل

أظهر التقرير الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن «إجمالي المصاحف والأجزاء باللغة العربية والتسجيلات الموزعة بلغ 1495074 نسخة بنسبة 83.3 % تصدرتها قارة آسيا بـ1,357,886 نسخة، فيما بلغت ترجمات معاني القرآن الكريم العام الماضي 299597 نسخة بـ16.7 %، تصدرتها كذلك قارة آسيا بـ243090 بنسبة 81.1 %.

إجمالي الإصدارات

1794671 عام 2018

4773353 عام 2017

1495074

المصاحف والأجزاء»باللغة العربية«والتسجيلات

299597

ترجمات معاني القرآن الكريم

آسيا

1,600,976 نسخة

1,357,886

243090

أستراليا

7150

5400

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1750

إفريقيا

112040

85400

26640

أميركا الجنوبية

5950

3500

2450

أميركا الشمالية

500

500

0

أوروبا

68055

42388

25667