أرامكو تكفل 1000 يتيم وأرملة

قامت أرامكو السعودية بتوفير 1000 بطاقة تأمين طبي لأيتام وأرامل المنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية «كنف» الخيرية ضمن برامجها المتعددة تجاه المسؤولية الاجتماعية.

واطلع المسؤولون بالشركة على المعايير المستخدمة، وآلية إصدار وتوزيع البطاقات، ومتابعة المستفيدين، والتأكد من حصولهم على الخدمة الصحية بيسر وسهولة.

يذكر أن جمعية «كنف» الخيرية تأسست عام 2016 بترخيص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتعنى بالرعاية الصحية لفاقدي المعيل من الأيتام والأرامل ومن في حكمهم، وتوفر التأمين الطبي لهم بالتنسيق مع كافة الجمعيات الخيرية المسجلة بالشرقية المختصة برعاية الأيتام وأمهاتهم، ويرأس الجمعية فخريا أمير المنطقة الشرقية.

وعن مدى شمول باقي مناطق المملكة، أفاد أمين عام الجمعية بأن «الجمعية حصلت مؤخرا على الترخيص لامتداد خدماتها على مستوى المملكة، وسيتم افتتاح 3 فروع لها هذه السنة».