منصة أبوعريش تستكشف أسرار ديسكفري جازان

الفريق خلال مشاركته في المنصة الرمضانية (دوت الخليج)
قال مؤسس الفريق علي دواد، إن الفريق الذي تأسس قبل أكثر من 5 سنوات يضم أعضاء من أبناء منطقة جازان من متخصصي السياحية والآثار وهواة الاستكشاف، بهدف استكشاف المواقع المجهولة في محافظات المنطقة، من جبال وسهول وأودية، وتوثيقها، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعما للسياحة في جازان.
وأضاف، إن «الفريق يسعى خلال بحثه عن الأماكن السياحية والطبيعية غير المعروفة، إلى توثيقها عبر سلسلة أفلام وثائقية وصور، وجمعها في إصدارات لتكون متاحة أمام الباحثين والسيّاح ومسؤولي السياحة بالمنطقة».
وأوضح دواد أن فريق ديسكفري جازان يحمل طموحا لاستكمال أعماله الاستكشافية لمزيد من المواقع في جبال جازان وسهولها وأوديتها وسواحلها وجزرها، ويتطلع مستقبلا إلى القيام بزيارات استكشافية لمناطق أخرى في المملكة.
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