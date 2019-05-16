%82 الارتباط الوظيفي لمنسوبي معهد الإدارة العامة

كشف مشروع قياس الارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية لعام 2018 عن تحقيق معهد الإدارة العامة نسبة 82 % في الارتباط الوظيفي الإجمالية لمنسوبيه.

واستعرض معهد الإدارة تجربته في قياس الارتباط الوظيفي كإحدى التجارب الناجحة، وذلك خلال ورشة عمل أقامتها وزارة الخدمة المدنية، بحضور مساعد وزير الخدمة المدنية محمد السلمي، وممثلي إدارات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية.

%12 زيادة

أوضحت نتائج القياس الذي أعلنتها الوزارة أن «معهد الإدارة العامة حقق هذه النسبة بزيادة قدرها 12 % عن العام قبل الماضي 2017، الذي بلغ الارتباط الوظيفي فيه 70 %، كما سجلت نتائج المعهد ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 13 % مقارنة بموظفي القطاع الحكومي المحلي، و7 % مقارنة بالقطاع الحكومي الدولي، و6 % عن القطاع الخاص في المملكة».

يذكر أن مشروع قياس الارتباط الوظيفي يركز بشكل رئيسي على مدى ارتباط الموظفين من النواحي الفكرية والسلوكية والعاطفية في الجهات التي يعملون بها.

معهد الإدارة العامة

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الارتباط الوظيفي

%82 الارتباط الوظيفي عام 2018

%70 الارتباط الوظيفي عام 2017

%12 زيادة