1500 وجبة إفطار يوميا بمطار الملك فهد الدولي بالدمام

بدأت شركة مطارات الدمام «داكو» مبادرة «إفطار صائم» مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تقدم الشركة 1500 وجبة إفطار يوميا للمسافرين بصالات القدوم والمغادرة في مطار الملك فهد الدولي، امتدادا لمبادرة انطلقت منذ 9 أعوام. ويغطي توزيع وجبات الإفطار جميع الصالات في المطار، بحيث يشمل منطقة جوازات الوصول الدولي ومنطقة طابق المغادرة ومنطقة الرحلات الدولية والداخلية، ومنطقة وصول الأمتعة، ويشارك في العمل فريق «سكب التطوعي» بتواجد مجموعة من شباب وشابات المنطقة الشرقية، والذين يسهمون في إعداد وجبات الإفطار وتقديمها للمسافرين ومنسوبي الجهات المختلفة في المطار بشكل يومي.

وبلغ عدد الوجبات المقدمة للمسافرين في مبادرة مشروع «إفطار صائم» والتي أطلقتها شركة مطارات الدمام «داكو» منذ اليوم الأول في شهر رمضان وخلال الأيام العشرة الماضية نحو 15 ألف وجبة، فيما تأتي المبادرة ضمن استعدادات خاصة للشهر الفضيل لتسهيل تجربة الصائمين خلال تواجدهم بمطار الملك فهد الدولي.

يذكر أن شركة مطارات الدمام بدأت في وقت مبكر الاستعداد لشهر رمضان المبارك في المطار من خلال فريق عمل متكامل، بهدف تقديم أجواء رمضانية مميزة للصائمين من المسافرين، ويأتي ذلك ضمن العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة.