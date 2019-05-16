1500 وجبة إفطار يوميا بمطار الملك فهد الدولي بالدمام

وبلغ عدد الوجبات المقدمة للمسافرين في مبادرة مشروع «إفطار صائم» والتي أطلقتها شركة مطارات الدمام «داكو» منذ اليوم الأول في شهر رمضان وخلال الأيام العشرة الماضية نحو 15 ألف وجبة، فيما تأتي المبادرة ضمن استعدادات خاصة للشهر الفضيل لتسهيل تجربة الصائمين خلال تواجدهم بمطار الملك فهد الدولي.
يذكر أن شركة مطارات الدمام بدأت في وقت مبكر الاستعداد لشهر رمضان المبارك في المطار من خلال فريق عمل متكامل، بهدف تقديم أجواء رمضانية مميزة للصائمين من المسافرين، ويأتي ذلك ضمن العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة.
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