السعودية اليوم/ نائب أمير الجوف يزور عدداً من شيوخ المنطقة



سكاكا 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف مساء اليوم، عدداً من شيوخ المنطقة في مدينة سكاكا .

وشملت زيارة سموه كساب بن عبدالله المويشير ، وفوزي بن أحمد المعيقل ، ومحمد بن عفاش الضويحي ، والشيخ حمود بن مشعل السهيان كبير جماعة الضويحي، والشيخ صالح بن أحمد المظهور كبير جماعة الشلهوب .

وتبادل سموه معهم الأحاديث ، والتهنئة بشهر رمضان المبارك، معربين عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة الجوف على هذه الزيارة الكريمة .

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01:40ت م

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