السعودية اليوم / مكتب البيئة بالدوادمي يواصل مكافحة أسراب الجراد المهاجرة



الرياض 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدوادمي، عبر الفرق الميدانية المختصة بالرش والمكافحة، عمليات مكافحة أسراب الجراد المهاجرة التي تمر بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس منصور الكثيري، أن المكتب اتخذ جميع التدابير من خلال تكوين غرفة عمليات لتنسيق الجهود مع فروع المكتب وتلقي البلاغات والرصد الميداني لأسراب الجراد، حيث قامت لجان المسح والاستكشاف برصد مناطق التجمع وجميع المناطق التي ظهرت بها تجمعات أسراب الجراد وتم مكافحتها والقضاء عليها من قبل الفرق الميدانية الأرضية، مؤكداً أن أعمال الرش ومكافحة الجراد مستمرة للحد من نشاطه ومنع أضراره على القطاع الزراعي.

وأهاب بالجميع من مواطنين ومزارعين بالإبلاغ عن مشاهدة أسراب الجراد الصحراوي بشكل كثيف عن طريق التواصل على الرقم 0591220021.

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