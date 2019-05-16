السعودية اليوم / افتتاح الطريق الرئيس من تقاطع الكعكية بمكة المكرمة حتى تقاطع الطندباوي مروراً بشارع جرهم



مكة المكرمة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

أفتتحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الطريق الرئيس من تقاطع الكعكية حتى تقاطع الطندباوي مروراً بشارع جرهم المكون من جسر يربط التقاطعين ضمن مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بالعاصمة المقدسة ليكن متاحا امام الحركة المرورية اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 10 رمضان 1440هـ.

وقد جرى الانتهاء من تنفيذ هذا الطريق الذي استغرق 14 شهرا، حيث مر المشروع بإعلان نزع الملكيات عن 757 عقارا وتعويض الملاك ومن ثم الشروع في فصل الخدمات عن العقارات المنزوعة التي تمت إزالتها ومن ثم بدء العمل في البنية التحتية للطريق واستكمال اعمال الرصف والانارة.

ويبلغ طول المشروع (3.3كم) والذي سيعمل على تحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال ثلاث تقاطعات رئيسية حرة الحركة تسهم في إحداث نقلة نوعية في حل مشكلة الازدحام في المنطقة المركزية بمدينة مكة المكرمة.

ويتكون المشروع من طريق سريع حر الحركة ومجموعة من الجسور ودوار يهدف إلى ربط الطريقين الدائري الثاني بالدائري الثالث في منطقة الكعكية إضافةً لربط طريق الحرم (إبراهيم الخليل) وشارع المنصور وكذلك الربط مع طريق الليث المؤدي إلى الطريق الدائري الرابع.

ورفع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل و صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة على حرصهما ومتابعتهما للمشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها والإشراف عليها في المنطقة، منوها بأن إنجاز المشروع يأتي ثمرة لمتابعة سموهما الدائمة.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه ، وهو ضمن حزمة من المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها والإشراف عليها في منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في استكمال مراحل الطرق الدائرية في مكة المكرمة خلال الفترة القادمة وبحسب ماهو معتمد لها في مخطط مشروع إعمار مكة المكرمة، بالإضافة إلى أنه سيتم العمل في المرحلة القادمة على تشجير الطريق بهدف تحسين الرؤية البصرية.

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23:48ت م

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