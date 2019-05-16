- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم صور.. السعودية تحتفي بـ2000 طفل يتيم من كل الديانات بلبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. السعودية تحتفي بـ2000 طفل يتيم من كل الديانات بلبنان
متابعات الخليج 365 - الرياض
استضافت السفارة السعودية في لبنان بحفل إفطار وعشاء، مساء أمس الأربعاء، في العاصمة بيروت نحو 2000 طفل يتيم من كل الديانات.
وتعكس هذه اللفتة الإنسانية مبادئ المملكة في قيم التعايش والتراحم والتلاحم بين كافة الأديان، إنها يد المملكة التي تبني وتعمر بعكس أيادي قوى الظلام التي تنشر التدمير والفوضى وتسعى لإثارة الفتن في المنطقة.
ووثقت مجموعة من الصور حضور العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية في هذا المحفل الإنساني الضخم، حيث أشادوا بالمملكة ودعمها ودورها الإنساني في مختلف المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. السعودية تحتفي بـ2000 طفل يتيم من كل الديانات بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.