صور.. السعودية تحتفي بـ2000 طفل يتيم من كل الديانات بلبنان

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

استضافت السفارة السعودية في لبنان بحفل إفطار وعشاء، مساء أمس الأربعاء، في العاصمة بيروت نحو 2000 طفل يتيم من كل الديانات.

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وتعكس هذه اللفتة الإنسانية مبادئ المملكة في قيم التعايش والتراحم والتلاحم بين كافة الأديان، إنها يد المملكة التي تبني وتعمر بعكس أيادي قوى الظلام التي تنشر التدمير والفوضى وتسعى لإثارة الفتن في المنطقة.

ووثقت مجموعة من الصور حضور العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية في هذا المحفل الإنساني الضخم، حيث أشادوا بالمملكة ودعمها ودورها الإنساني في مختلف المناطق.