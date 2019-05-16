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المجلس العسكري بالسودان يعلن تعليق الحوار مع قادة الاحتجاج

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2019-05-16

المجلس العسكري بالسودان يعلن تعليق الحوار مع قادة الاحتجاج

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال القيادي بقوى الحرية والتغير في السودان، ساطع الحاج، مساء أمس الأربعاء: إن المجلس العسكري الانتقالي علق الحوار مع قادة حركة الاحتجاجات، حتى إزالة المتاريس “الحواجز” من الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم.

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وأبدى ساطع الحاج، الناطق باسم تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني- أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، دهشته من قرار المجلس العسكري تعليق المفاوضات.

وأكد الحاج أن موقف قوى إعلان الحرية والتغيير ثابت، وهو استمرارية التفاوض من أجل الوصول إلى حل نهائي مع المجلس العسكري الانتقالي يتم بموجبه انتقال السلطة إلى المدنيين.

وكان من المقرر أن يبحث المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير في الاجتماع النتائج النهائية للمحادثات والتوقيع عليها، بعد أن تم الاتفاق على مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات.





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