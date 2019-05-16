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2019-05-16 ميليشيا الحوثي تفجر منزل والد وزير الدفاع اليمني في مدينة ذمار متابعات الخليج 365 - واس أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم على تفجير منزل والد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي.

وأوضح موقع //سبتمبر نت// الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لغمت منزل والد وزير الدفاع الشيخ علي أحمد صلاح المقدشي من عدة اتجاهات بمدينة ذمار وسط اليمن، ثم فجرته.

وأضاف الموقع أن مليشيا الحوثي الانقلابية نهبت المنزل وعبثت بمحتوياته مطلع العام 2015م, وسبق للمليشيا الانقلابية أن فجرت منزل وزير الدفاع في العام ذاته.









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