إغلاق مطعم يقدم وجبات إفطار صائم مختلطة بزجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أغلقت أمانة محافظة حفر الباطن أمس الأول مطعما، بعد اكتشاف كميات من مادة الزجاج داخل 71 كيسا من الأرز.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الشمري أنه جرى رصد وتسجيل الملاحظات الصحية وإرسال عينات للمختبر، مشيرا إلى أنه عثر خلال الجولة التفتيشية على عينات أخرى من الزجاج في إحدى وجبات «إفطار صائم» معدة في المطعم.

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وأضاف بأنه جرى تسجيل الغرامة لمخالفة المطعم للاشتراطات الصحية، مع اتخاذ الاجراءات البلدية اللازمة في التعامل مع مثل هذه الحالات، والتحفظ على بقية الكميات لحين ظهور النتائج، داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الرقم الموحد 940.

من جهة أخرى أتلفت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف نحو 48 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بسبب ظهور علامات التلف والفساد عليها، حيث تنوعت بين اللحوم والمواد التموينية المتنوعة.

وأفاد رئيس البلدية المهندس نايف القحطاني، بأنه ضبطت 28 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، تعرض بطريقة مخالفة للأنظمة البلدية، إضافة إلى تسببها في تشويه المظهر العام، كما ضبطت 20 كجم من اللحم بسبب نشوب حريق في مطعم مشويات، مبينا أن الفرق التفتيشية أثناء جولاتها أغلقت مطعما بسبب وجود لحوم فاسدة ولعدم تطبيق الاشتراطات.