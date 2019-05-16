محلات المدينة غير مقيدة بتصميم اللوحات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أكدت أمانة المدينة المنورة أن تصميم اللوحات الإعلانية التجارية للمنشآت لا يلزم ملاكها بالتقيد بتصميم موحد، مبينة أن آلية التعامل مع الحالات تبدأ بإشعار ملاك المباني التي تحتاج إلى إعادة ترميم بالتوجه إلى المكاتب الهندسية، أما ما يتعلق باللوحات الإعلانية فيتم توجيههم إلى شركات ووكالات الدعاية والإعلان المعتمدين، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في تطوير الواجهات أو اللوحات.

وأشارت إلى أنه يتاح المجال للإبداع في تصاميم اللوحات الإعلانية للمحلات دون التقيد بتصميم موحد.