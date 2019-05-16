انخفاض معدل مواليد أمريكا لأدنى مستوى منذ 32 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجع معدل المواليد في الولايات المتحدة الأمريكية لأدنى مستوى منذ 32 عاما، حسبما أفاد المركز الوطني للإحصاءات الصحية.

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وذكر المركز أن معدل الخصوبة الكلي (الذي يمثل عدد المواليد لكل امرأة) يشهد تراجعا على نحو مطرد، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أن إجمالي 3 ملايين و788 ألفا و235 طفلا ولدوا في الولايات المتحدة في 2018، وقدر المركز عدد سكان البلاد ككل بـ327 مليونا و167 ألفا و434 شخصا، مما يعني أن معدل المواليد لهذا العام يصل إلى 11.58 طفلا لكل ألف، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 2% عن مستويات 2017.

وأشار إلى أن هذا المعدل يختلف رغم ذلك بين ولاية وأخرى، موضحا أن أقل نسبة مواليد كانت في ولاية فيرمونت (8.7)، وكانت ولاية يوتا الأعلى (15.77).