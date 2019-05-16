السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت شركة فيس بوك عن تشديد قواعد البث المباشر عبر منصة التواصل الاجتماعي التي تديرها، بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي.
وحسب السياسة الجديدة، سيمنع أي شخص ينشر أي رابط الكتروني يؤدي إلى محتوى إرهابي، من خدمة البث الحي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال جوي روزن، نائب رئيس فيس بوك لشؤون السلامة «هدفنا هو الحد من مخاطر الإساءة عبر البث الحي وتمكين الأشخاص من استخدام تلك الخدمة بطريقة إيجابية».
كانت هذه تفاصيل خبر فيس بوك تمنع نشر الروابط الالكترونية الداعية للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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