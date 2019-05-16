الصين تحجب ويكيبيديا بجميع اللغات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين

حجبت الصين موسوعة ويكيبيديا على الانترنت بجميع لغاتها قبل الذكرى السنوية لاحتجاجات ميدان تيانانمين القاتلة التي وقعت في 1989.

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وقال باحثون عبر الانترنت، من المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات الالكترونية الذي تديره مؤسسة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر «إن إصدارات ويكيبيديا بلغات عدة تم حظرها في الصين اعتبارا من أبريل».

ويأتي الحظر قبل الذكرى الثلاثين في 4 يونيو المقبل للاحتجاجات القاتلة في ميدان تيانانمين في بكين، وتعد الحكومة الصينية هذا الحدث حساسا للغاية من الناحية السياسية، وتعزز الرقابة كل عام عندما تحل فترة الذكرى.

وتنضم ويكيبيديا بذلك إلى كل من محرك البحث العملاق، قوقل وفيس بوك وتويتر وواتس آب ويوتيوب وغيرها، والتي حجبتها الصين خلف ما يعرف باسم «الجدار الناري العظيم».