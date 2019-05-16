برامج ثقافية تنعش ليالي رمضان بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا

تنعش ليالي رمضان بمنطقة الجوف مجموعة من الفعاليات والبرامج التي ينفذها عدد من الجهات في المواقع العامة والأسواق والمتنزهات بتوجيهات من أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، حيث تحظى ليالي المنطقة في رمضان بحراك متنوع غير مسبوق، أنعش انطلاقة الإجازة الصيفية وأضفى طابعا ممتعا للأهالي في رمضان.

وتنظم أمانة الجوف ليالي رمضانية في موقعين الأول بجوار مبنى الأمانة والآخر بمتنزه النخيل بسكاكا، وتحظى الليالي بمشاركات متنوعة ومعارض مختلفة وفعاليات مسرحية، حيث تشارك الأسر المنتجة ومعارض حكومية، وتقدم بشكل يومي الفعاليات والمسابقات للزوار على المسرح.