عروض جوية وأرضية لنادي الطيران السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رأس مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، اجتماع مجلس نادي الطيران،نوه خلاله بالدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لنادي الطيران منذ تأسيسه، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

وثمن أيضا الجهود التي بذلت في تأسيس الأكاديمية الوطنية للطيران بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، مؤكدا أنها أكاديمية عالمية تهدف إلى تعزيز اقتصاد الوطن ودعمه بالكوادر في مجال صناعة الطيران على أعلى المستويات، حيث ستقوم بتدريب 1650 متدربا سنويا، منهم 1200 متدرب في صيانة الطائرات، و450 طيارا، مما سيجعلها أكبر مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

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وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز ما تحقق من نتائج في المعرض السعودي الدولي للطيران الذي أقيم في مطار الثمامة بالرياض وحضره أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيه أكثر من 80 طائرة و267 شركة محلية وعالمية، وجرى خلاله توقيع 15 مذكرة تفاهم ، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.

كما ناقش الاجتماع فعالية ملتقى الطيران العام والرياضي الذي يستهدف النشء والأسر، ونشر ثقافة الطيران. وسيتخلل الفعالية التي ستقام من 13-15 نوفمبر المقبل عروض جوية وأرضية للطائرات، كما سيقام معرض مصاحب يضم أحدث ما توصل إليه إنتاج الشركات العالمية في هذا المجال.

ومن الأنشطة التي ستقام في هذه الفعالية العروض الجوية والأرضية للطائرات بمختلف فئاتها، ومعرض مصاحب مختص بالطيران، ورحلات ترفيهية، وتجربة القفز المظلي، وعروض طيران مخصصة للأطفال، وعروض خطرة لسباق الشاحنات النفاثة، وعروض خطرة مدمجة بين الطائرات والدبابات.