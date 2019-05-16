البوندسليجا ترفض تغيير نظام أبطال أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

أعلنت رابطة أندية الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» أمس رفضها للتغييرات المزمع إدخالها على نظام بطولة دوري أبطال أوروبا بدءا من موسم 2024.

وقال الرئيس التنفيذي للبوندسليجا، كريستيان سيفرت، عقب انتهاء اجتماع للجمعية العمومية للرابطة الألمانية أمس بمدينة أوفنباخ «التغييرات المحتملة على نظام بطولة الأندية الأوروبية الناجحة للغاية يجب أن تكون مرضية لجميع المشاركين وليس فقط لقليل منهم. في جميع النقاشات هناك نقطتان في غاية الأهمية: عدد المباريات في الجدول الزمني، وقبل كل شيء، التأهل إلى المنافسات الدولية. تغييرات مثل هذه يجب ألا تعرض للخطر أهمية ومستقبل الدوريات المحلية في أوروبا».

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يشار إلى أن بوندسليجا وأندية القسمين الأول والثاني في الدوري الألماني، والبالغ عددها 36 ناديا، لا ترفض بشكل كلي التعديلات المزمع إجراؤها على نظام دوري أبطال أوروبا، ولكنها أبدت عدم اقتناعها بتقسيم الفرق الـ 32 المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، بواقع ثمانية فرق في كل مجموعة.

كما اعترضت أيضا على وجود ثمانية أماكن شاغرة فقط في كل موسم للفرق الجديدة.

يذكر أن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا سيزيد عدد الفرق في كل مجموعة لتضم 8 فرق، بدلا من 4، مما يزيد عدد المباريات إلى 14 مباراة لكل فريق، وهو ما يرفع نسبة الأرباح من حقوق البث. هذا بالإضافة إلى أن 24 فريقا من أصل 32 متأهلة للبطولة، ستحتفظ بمقاعدها فيها كل موسم دون الحاجة للتأهل عن طريق الدوري المحلي، مما يخدم أندية النخبة في أوروبا.