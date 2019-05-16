اتهام رئيس سطيف بالفساد وخيانة الأمانة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يواجه رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري حسان حمار عقوبة السجن عن تهمتي الفساد وخيانة الأمانة.

وكانت محكمة سطيف، أصدرت العام الماضي حكما غيابيا واجب النفاذ يقضي بسجن حمار 5 أعوام حبسا نافذا.

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ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصادر متطابقة قولها أمس، إن حمار سيمثل أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سطيف الأربعاء المقبل بصفته متهما مستأنفا لحكم غيابي صدر ضده السنة الماضية عن محكمة سطيف يقضي بإدانته بخمس سنوات.

وأوضح المصدر نفسه أن حمار رفقة 14 متهما آخر متابعون عن تهم تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس وتبديد أموال شركة خاصة والمشاركة في اختلاس أموال خاصة.

وأوضح محامي حمار، أحمد كتفي، أن الأمر يتعلق باستئناف حكم غيابي ضد موكله، مشيرا إلى أن الأحكام الغيابية في ظل وجود استئناف لا يعتد بها وتعتبر وكأنها لم تكن ويحاكم فيها المتهم لأول مرة.

أما مندوب نقيب المحامين لدى محكمة سطيف فيصل هيشور، ممثل الدفاع عن حق 4 ضحايا من أصل عدد معتبر من ضحايا هذه القضية، فقال إنه يأمل من المجلس المصادقة على الحكم المستأنف فيما يتعلق بالعقوبة السالبة للحرية لأن الجريمة ثابتة باستيلاء المتهم على ما يقارب من 5. 4 ملايين دولار من حساب شركة تعاونية عقارية تسمى أم الحياة مستغلا طرقا احتيالية.