السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المدينة المنورة انطلقت أمس بالمدينة المنورة البطولة الرمضانية التنشيطية بمنطقة المدينة المنورة للدوائر الحكومية والشركات والأندية، لكرة الطائرة التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة، ممثلة بالاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وتستمر لمدة أسبوع. ويشارك في البطولة 9 فرق، وهي: وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة البيئة والزراعة والحرس الوطني وقوات الطوارئ ونادي حي الأندلس الأمير نايف ونادي حي دار الأبرار ونادي حي بلال بن الحارث. وبدأت البطولة التي أقيمت في الصالة الرياضية بنادي أحد بثلاثة لقاءات، حيث جمع اللقاء الأول وزارة البيئة والزراعة ونادي حي دار الأبرار، وانتهى اللقاء بفوز فرع وزارة البيئة والزراعة بشوطين دون مقابل، فيما أقيم اللقاء الثاني بين نادي الحرس الوطني ونادي وزارة الصحة، وانتهى اللقاء بفوز نادي الحرس الوطني بشوطين دون مقابل، وجمع اللقاء الثالث نادي إدارة تعليم المدينة المنورة ونادي حي الأمير نايف، وانتهى بفوز نادي حي الأمير نايف بشوطين دون مقابل.



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كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق بطولة هيئة الرياضة للطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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