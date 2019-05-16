وظائف تقنية في مجمع طباعة المصحف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة
أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة في مجال تقنية المعلومات، تشمل أخصائي الأمن السيبراني، ومبرمج قواعد بيانات أوراكل، ومطور مواقع ويب، ومطور تطبيقات مكتبية، ومدير مواقع ويب وفقا للشروط والمواصفات الموضحة في موقع المجمع.
ونوه المجمع الراغبين في التقدم للوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط بتعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة، وذلك قبل نهاية 15 شوال المقبل.
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