هل تبدأ الجهات الحكومية تطبيق الدوام المرن اليوم؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عوض الزهراني - المدينة المنورة

يبدأ اليوم سريان تنفيذ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بعد مرور 90 يوما من تاريخ صدور الموافقة عليها.

وسمحت وزارة الخدمة المدنية بتغيير ساعات العمل بما لا يتجاوز ساعتين وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات عمل الجهات الحكومية، وهي إجراءات تخص كل جهة مستقلة بتحديد الدوام المرن بما يتناسب مع متطلبات العمل بتلك الجهات. وقال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان «إن دور وزارة الخدمة المدنية ابتداء سيتمحور حول التنظيم والتمكين والرقابة والدعم وتيسير عمل شركائها في الجهات الحكومية في مرحلة ما بعد تمكينها من إدارة مواردها البشرية بذاتها وبدون مركزية الوزارة السابقة»، مشيرا إلى أن الوزارة ستسعى إلى تقديم كل أنواع الدعم وتحديث ما يدخل في اختصاصها ويتواءم مع المتغيرات الإدارية الحديثة، إلى جانب دور المنظم والمراقب، حيث تنظم الوزارة أطر حوكمة مرنة ومبسطة تمكن شركاءها من القيام بدورهم بسلاسة من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية المختلفة، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ اللوائح، وتيسير عمل الجهات الحكومية لكي تتمكن من اتخاذ قراراتها بشكل لا مركزي، وبما ينسجم مع الالتزام بالأنظمة واللوائح.

Advertisements

وأفاد بأن الوزارة ستستمر في دورها الداعم، حيث تقدم الدعم للجهات الحكومية وللأفراد من خلال دعم تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للعاملين في إدارات الموارد البشرية فيها وبالشراكة مع أفضل المعاهد العالمية، لتحقيق التميز في تقديم خدماتها لمنسوبيها، والتجاوب مع المتغيرات بشكل سريع عبر التحول الرقمي الذي وضعته الوزارة كأحد مرتكزات عملها في المرحلة الراهنة، إضافة إلى تسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والمستفيدين فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة.

الدوام المرن:

إتاحة الفرصة للجهة باختيار وقت دوام عدد من الموظفين بما يتناسب مع مهام ومتطلبات الجهة