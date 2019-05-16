افتتاح الطريق الرئيس لتقاطع كعكية مكة مع الطندباوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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افتتحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الطريق الرئيس من تقاطع الكعكية حتى تقاطع الطندباوي، مرورا بشارع جرهم المكون من جسر يربط التقاطعين ضمن مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة، يأتي ذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بالعاصمة المقدسة ليكن متاحا أمام الحركة المرورية اعتبارا من أمس.
وجرى الانتهاء من تنفيذ الطريق حيث مر المشروع بإعلان نزع الملكيات وتعويض الملاك ومن ثم الشروع في فصل الخدمات عن العقارات المنزوعة التي أزيلت، ومن ثم بدء العمل في البنية التحتية للطريق واستكمال أعمال الرصف والإنارة.
وسيعمل المشروع على تحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال ثلاث تقاطعات رئيسة حرة الحركة تساهم في إحداث نقلة نوعية في حل مشكلة الازدحام في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، حيث يتكون المشروع من طريق سريع حر الحركة ومجموعة من الجسور ودوار يهدف إلى ربط الطريقين الدائري الثاني بالدائري الثالث في منطقة الكعكية، إضافة إلى ربط طريق الحرم (إبراهيم الخليل) وشارع المنصور، وكذلك الربط مع طريق الليث المؤدي إلى الطريق الدائري الرابع.
من جهته أكد المتحدث الرسمي للهيئة المهندس جلال كعكي أن هذا المشروع يأتي بدعم وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، لافتا إلى أنه يعد ضمن حزمة من المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها والإشراف عليها في المنطقة.
وقال إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في استكمال مراحل الطرق الدائرية في مكة المكرمة خلال الفترة المقبلة، وبحسب ما هو معتمد لها في مخطط مشروع إعمار مكة المكرمة، إضافة إلى أنه سيجري العمل على تشجير الطريق بهدف تحسين الرؤية البصرية.
عن طريق الضلع الغربي:
14 شهرا استغرقها تنفيذه
3.3 كلم طول المشروع
757 عقارا نزعت لصالحه وتعويض ملاكها
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