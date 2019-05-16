، شاهد.. "بلدية تربة" تُجمِّل الشوارع بالفوانيس والأهلّة المضيئة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نُفذت بالميادين الرئيسة ومداخل المحافظة وجسدت روحانية الشهر الكريم

نفذت بلدية محافظة تربة خلال الأيام الماضية بعض أعمال التحسين والتجميل التي أظهرت المحافظة بشكل جمالي وخلقت نوعًا من روحانية الشهر الكريم.

حيث تم تجميل الشوارع والميادين الرئيسة ومداخل المحافظة بالفوانيس ومجسمات الأهلة المضيئة، تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة ديكورية بالمدخل الشمالي للمحافظة وكشافات إنارة خاصة بأحواض النخيل (اب لايت) بالشارع العام.

وذكر رئيس بلدية محافظة تربة محسن بن غازي العتيبي لـ"الخليج 365"، أن البلدية تسعى جاهدة لإظهار المحافظة بشكل يليق بها ويجعل من شوارعها الرئيسة ومداخلها واجهة جمالية؛ حيث نفذت البلدية خلال الأيام الماضية بعض أعمال التحسين والتجميل بجهود ذاتية، تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك.

وأكد "العتيبي": تم تركيب ٤٠ فانوسًا نحاسيًا بارتفاع ١م بمواقع متفرقة بميادين المحافظة معلقة على أعمدة ديكور مطلية باللون الذهبي اللامع بالإضافة إلى تركيب ما يقارب ٤٠٠٠ متر طولي ليات زينة مختلفة الألوان أصفر وأزرق على أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسة وكذلك تثبيت عدد ١٥ مجسم هلال مضيء بارتفاع ٣م تقريبًا وعدد ١٥٠ مجسم هلال مضيء مثبت بأعمدة إنارة الطرق.

وتابع "العتيبي": كما تم تركيب ٥٠٠ متر طولي إنارة خاصة للشتلات الزراعية مع تركيب عدد ٣٠٠ كشاف إنارة اب لايت أرضية خاصة لأحواض النخيل بالشارع العام، وأيضًا تثبيت مجسمات مضيئة في الميادين بطول ١٢م وارتفاع ١.٥ لكل مجسم بعدد إجمالي ١٨ مجسمًا.

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