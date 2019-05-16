، شاموسكا: إن خدمتنا النتائج سنحصل على الدوري .. وجحفلي:  نشعر بالحسرة لفقدان النقاط ،

محمد بن مسعود - الدمام - في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الهلال مع الشباب

قال البرازيلي شاموسكا مدرب فريق الهلال نخوض غدًا مباراة مهمة، وكل مباراة نعدها "نهائي"، وإن خدمتنا النتائج سنحصل على الدوري وجميع مبارياتنا في هذا الوقت على مستوى عالٍ، ومن الطبيعي أن يشعر اللاعبون بالإرهاق.

وجاء حديث شاموسكا في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة فريقه أمام نادي الشباب ضمن الجولة 30 والأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف: استعاد اللاعبون قوتهم وثقة جماهيرهم في المباراتين الماضيتين، والأهم هو عودتهم سيبحث الجميع غدًا عن تحقيق نتيجة إيجابية، وسنقاتل من أجل الثلاث نقاط.

وتابع حصل إدواردو على حصة استرجاعية إضافية، وهو الآن جاهز وكاريلو في الفترة الماضية كان في طور التأهيل، وفي حال جاهزيته سيضيف لنا الكثير.

ومن جانب آخر قال محمد جحفلي مدافع فريق الهلال مباراة الغد أمام ضيفنا الشباب مهمة، وسندخلها كمباراة نهائية والدوري كان بين أيدينا، ونشعر بالحسرة لفقدان العديد من النقاط، وسنعد هذا درسًا لنا وكرة القدم مليئة بالمفاجآت، ولا يوجد مستحيل في كرة القدم، وننتظر دعم جماهيرنا ومؤازرتهم لنا في مواجهة الغد كما عودونا دائمًا.