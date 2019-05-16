، مؤسسة جسر الملك فهد تكرِّم 40 يتيمًا من أبناء شهداء الواجب.. وتقيم إفطارها الرمضاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادراتها الاجتماعية والإنسانية

استضافت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد يوم أمس 40 من أبناء شهداء الواجب وجمعية بناء بالمنطقة الشرقية الناجحين والمتفوقين دراسيًّا، وذلك من خلال تنظيم حفل إفطار المؤسسة الرمضاني الذي شارك فيه منسوبو المؤسسة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام، يتقدمهم المدير العام للجمعية عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الخالدي، والشيخ صالح اليوسف، إضافة إلى عدد من الإعلاميين.

واشتمل حفل الإفطار على تقديم فيلم وثائقي عن الجسر، ونبذة عامة عن أهم المشاريع التي نُفذت منذ افتتاح الجسر في عام 1986م حتى عام 2019م. بعدها كرمت المؤسسة أبناء جمعية بناء بتقديم هدايا تشجيعية لهم.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المهندس عماد المحيسن، في كلمته أن تكريم أبنائنا الناجحين والمتفوقين دراسيًّا من هذه الفئة الغالية علينا، واستضافتهم في حفل الإفطار الرمضاني، تجسيد للدور الذي تقوم به المؤسسة من واقع مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

وأضاف المحيسن: "هذا التكريم يعتبر واجبًا على الجميع؛ فهؤلاء أبناء رجال، ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية هذا الوطن. وما قمنا به هو قليل في حقهم؛ فهم يستحقون منا الكثير".

وأكد المحيسن: "المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ستأخذ زمام المبادرة في تفعيل الكثير من المبادرات الاجتماعية والإنسانية داخل منظومة الجسر وخارجها؛ إذ بادرنا خلال الشهر الماضي بتوقيع اتفاقيتين لعقد شراكات ثنائية مع كل من مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية والجمعية السعودية للذوق العام، إضافة إلى تفعيل كثير من المبادرات الاستباقية التي تصب في هذا الجانب، مثل خدمة الطريق المجانية للمسافرين، وتفعيل الفعاليات الاجتماعية المشتركة مع الجمعيات الرسمية المختلفة في المملكتين، ومشروع إفطار صائم في المملكتين، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة؛ إذ حثت عليه الشريعة السمحاء، ويحظى بدعم ولاة الأمر -حفظهم الله-".

وعلى هامش حفل الإفطار استعرض المحيسن لوسائل الإعلام نبذة مختصرة عن أهم المشاريع التي نفذتها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، إضافة إلى عدد من الإنجازات التي حققتها بالتعاون والتنسيق المشترك مع شركاء النجاح من الإدارات الحكومية في الجانبين السعودي والبحريني، الذين يبذلون جهودًا مضاعفة خدمة لمستخدمي الجسر، ويستحقون الشكر والإشادة على جهودهم وبذلهم الذي أسهم في تحسين وتسريع الحركة بشكل ملحوظ رغم الأعداد الكبيرة والمتصاعدة من المسافرين بصورة مستمرة؛ إذ شهد الربع الأول من العام الحالي زيادة في عدد المسافرين بمعدل 6.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما حقق الجسر منذ بداية هذا العام 24 رقمًا قياسيًّا في حركة العابرين، لم يسبق أن سجلها الجسر منذ افتتاحه في عام 1986م.